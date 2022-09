Średzcy policjanci w trakcie patrolu jednej z miejscowości gminy Kostomłoty namierzyli osobowego volkswagena, którego stan techniczny łagodnie mówiąc, pozostawiał wiele do życzenia. Auto nie posiadało przedniego zderzaka, drzwi, błotników oraz kierunkowskazów. Co więcej, podczas próby zatrzymania pojazdu do policyjnej kontroli, kierowca znacznie przyśpieszył i uciekał przed policją.

W trakcie patrolu gminy Kostomłoty policjanci zauważyli pojazd, który nie posiadał kilku elementów karoserii. Mundurowi postanowili skontrolować samochód, którego stan techniczny ewidentnie wykluczał go z ruchu po drogach publicznych. Jednak, gdy funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, informując o obowiązku zatrzymania się do kontroli drogowej, kierowca volkswagena przyspieszył i uciekał przed policją.

Czytaj także: Policjanci otrzymali makabryczne zgłoszenie. Szukali w lesie… odciętej dłoni

Funkcjonariusze natychmiast ruszyli w pościg. Zakończył się on na drodze szutrowej po tym, jak mężczyzna porzucił pojazd i nieskutecznie próbował ratować się ucieczką pieszo. Zatrzymanym okazał się 29-letni mieszkaniec gminy Kostomłoty, który posiadał w organizmie blisko promil alkoholu.

Za niezatrzymanie się do kontroli grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Kierowca ten poniesie również konsekwencje w związku z jazdą w stanie nietrzeźwości oraz kierowaniem pojazdem bez wymaganych do tego uprawnień. Ponadto z uwagi na stan techniczny auta oraz jego wyposażenie policjanci nałożyli na mężczyznę mandat karny w wysokości 3500 złotych.

Źr. Policja Dolnośląska