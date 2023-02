Sceny rodem z horroru rozegrały się w katolickim liceum Saint-Thomas d’Aquin we Francji. 16-letni uczeń zabił nauczycielkę podczas lekcji. Później twierdził, że słyszał głosy, które kazały mu to zrobić.

Koszmar rozegrał się w środę około godz. 10 w katolickiej szkołę średniej Saint-Thomas d’Aquin w Saint-Jean-de-Luz w południowej Francji. Gdy trwała lekcja języka hiszpańskiego, doszło do ataku 16-latka na nauczycielkę.

Źródło zbliżone do sprawy, poinformowało gazetę „Le Figaro”, że uczeń zabił nauczycielkę zadając jej śmiertelny cios nożem w okolice serca. Jej życia nie udało się uratować. Miała około 50 lat.

Niebawem policjanci zatrzymali napastnika. Francuskie media relacjonują jego tłumaczenia. jak stwierdził uczeń zabił nauczycielkę, „bo w nocy słyszał głosy, które go o to prosiły” – dowiedział się „Le Figaro”. Z kolei mirror.co.uk informuje, że uczeń twierdził, że jest opętany.

„Po przerażającej tragedii, do której doszło dziś rano w Saint-Jean-de-Luz, cała Francja pogrążona jest w żałobie. Serdeczne myśli kieruję do rodziny zmarłej nauczycielki, do jej bliskich, do współpracowników i do uczniów szkoły.” – przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego.

Après l’effroyable drame qui s’est produit à Saint-Jean-de-Luz ce matin, la France toute entière est endeuillée. J’adresse mes pensées sincères à la famille de l’enseignante décédée, à ses proches, à ses collègues et aux élèves du lycée. — Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) February 22, 2023

Źr. Polsat News