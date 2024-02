Uczniowie, którzy liczyli, że w przyszłym roku szkolnym otrzymają darmowe laptopy, muszą obejść się smakiem. Minister edukacji Barbara Nowacka oraz minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na wspólnej konferencji prasowej ogłosili zawieszenie programu.

Ministrowie rządu Donalda Tuska poinformowali, że głównym powodem zawieszenia programu jest brak pieniędzy. Program ruszył w ubiegłym roku za sprawą rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Politycy koalicji twierdzą, że uruchomią nowy program. „Dzisiaj zawieszamy program „Laptop dla ucznia”, po to, żeby w przyszłości dać szansę na nowy świetny program „Cyfrowy uczeń”, gdzie nikt nie zostanie pokrzywdzony. Gdzie uczniowie czwartych klas będą wiedzieli, że mają narzędzie do pracy, do nauki, do wyrównywania szans” – zapowiada wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

W ramach nowego programu niektórzy uczniowie otrzymają „sprzęt mobilny”, ale nie wyjaśniono jaki. „Dzisiaj państwu nie powiemy, co to będzie za sprzęt, bo to nie będzie decyzja jednego czy dwóch ministrów, tylko decyzja ekspertów” – mówi kierująca resortem edukacji Barbara Nowacka.

„Do końca czerwca wraz z ekspertami z Instytutu Badań Edukacji i po konsultacjach, przygotujemy spójną strategię, która też pozwoli nam rozmawiać z Komisją Europejską o wsparciu dla tego programu” – dodała. Nowacka krytykowała również wcześniejsze władza. „Laptopy były rozdawane bez żadnych szczególnych pomysłów na edukację” – stwierdziła.

