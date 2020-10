Od dziś uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przeszli na edukację zdalną. Informację w tej sprawie rząd przekazał w piątek. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek na antenie TVP Info pytany był o to, jak długo może potrwać ta forma nauki oraz czy na edukację zdalną przejdą również najmłodsi.

Wszyscy uczniowie od klas IV wzwyż uczą się już zdalnie. Informację w tej sprawie rząd przekazał w piątek a przepisy obowiązują od soboty. Od tego dnia również cały kraj trafił do czerwonej strefy.

Na ten moment edukacja zdalna obowiązuje od 24 października do 8 listopada. Na antenie TVP Info minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek nie wykluczył jednak, że przepis zostanie przedłużony. „To będzie trwało tak długo, jak będzie konieczne ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne naszych uczniów, naszych nauczycieli, pracowników oświaty, naszych studentów, naszych profesorów” – powiedział.

Minister przyznał, że podjęto decyzję, mimo że bezpośrednio w szkołach nie było wielu potwierdzonych przypadków. „Decyzja ta została podjęta, pomimo tego, że w szkołach bezpośrednio nie stwierdzano wielu przypadków zakażenia koronawirusem, w sensie nie potwierdzono więcej niż 2,2 proc., to jednak ta mobilność związana z funkcjonowaniem szkół, a zatem przemieszczaniem się milionów dzieci, uczniów, młodzieży, milionów opiekunów, rodziców, ale też cała mobilność związana z ruchem około szkolnym, to rzeczywiście jest miejsce, gdzie jest możliwość zakażenia się koronawirusem” – mówił Czarnek.

Uczniowie klas I-III również zdalnie? Minister: „Na ten moment nie”

Minister edukacji i nauki poinformował, że na ten moment nie ma konieczności, by uczniowie klas I-III szkół podstawowych również przeszli w tryb edukacji zdalnej. „Na ten moment nie. Nie ma takiej potrzeby, również dlatego, że zgodnie z wszystkimi danymi statystycznymi i opiniami ekspertów, specjalistów najmniej narażeni na zarażanie się i również najmniej narażeni na to, że będą przenosić koronawirusa są dzieci w wieku do 10, do 12 roku życia, do 10 roku w szczególności. Dlatego klasy I-III zostają w szkołach” – mówił.

Przemysław Czarnek poinformował również, że ministerstwo będzie rozważało zmiany w zakresie egzaminów. „Na pewno będziemy też pochylać się nad zakresem egzaminów” – powiedział. Minister dodał, że przy tym zakresie trzeba będzie wziąć pod uwagę możliwości zdobycia przez uczniów wiedzy.

