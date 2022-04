Rzecznik Pentagonu John Kirby potwierdził, że Ukraina otrzymała samoloty oraz części zamienne do swoich maszyn. Przekazał, że Stany Zjednoczone pomogły w transporcie części, ale nie całych samolotów.

„Ukraina otrzymała od innych krajów samoloty i części zamienne do swoich samolotów” – poinformował we wtorek rzecznik Pentagonu John Kirby. „Powiedziałbym, nie wchodząc w to, co przekazały inne kraje, że oni otrzymali dodatkowe platformy i części, by mogli zwiększyć rozmiar swojej floty samolotów” – dodał.

Rzecznik Pentagonu zaznaczył, że Ukraina dysponuje obecnie większą liczbą samolotów, niż dwa tygodnie temu. Dodał, że Stany Zjednoczone pomogły w transporcie części, ale nie całych maszyn.

John Kirby odniósł się także do wizyty szefa polskiego MON Mariusza Błaszczaka w USA i spotkania z szefem Pentagonu Lloydem Austinem. Potwierdził, że pomoc wojskowa będzie jednym z głównych tematów rozmów.

Rzecznik Pentagonu zaznaczył jednocześnie, że na ten moment nie są prowadzone rozmowy na temat stałego rozmieszczenia amerykańskich sił w Europie. „Prowadzimy wstępne dyskusje w tym budynku na temat, jakie powinno być nasze długoterminowe rozmieszczenie wojsk i bylibyśmy głupi, gdybyśmy tego nie robili, biorąc pod uwagę zmiany w sytuacji bezpieczeństwa w Europie” – stwierdził. „Ale jeśli chodzi o szczegółowe negocjacje z innymi krajami o tym, gdzie siły powinny być rotacyjne, a gdzie stałe, albo jaka powinna być liczebność, jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu” – dodał.

Źr.: TVP Info