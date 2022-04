Ukraińcy poinformowali o kolejnym sukcesie ich wojsk. Władze obwodu odeskiego opublikowały informację o zniszczeniu ważnego mostu, którym siły rosyjskie transportowały broń i amunicję używaną do walk na Ukrainie.

Silna eksplozja nastąpiła w czwartek rano na moście kolejowym w okupowanej przez Rosjan Jakymiwce w obwodzie zaporoskim. „Doszło do samolikwidacji” – napisali Ukraińcy. To ważna droga dla Rosjan, bo tędy kierują swoje transporty wojskowe z Krymu.

„Dzisiaj ok. 8 rano doszło do samolikwidacji mostu kolejowego. Przez ten most okupanci dostarczali uzbrojenie i paliwo z Krymu. Po samozniszczeniu mostu Moskale wpadli w panikę, bo dotarło do nich, że dosięgniemy ich wszędzie” – napisał na Telegramie przedstawiciel władz obwodu odeskiego Serhij Bratczuk.

Jakymiwka to miejscowość niedaleko Melitopola. Część obwodu zaporoskiego jest okupowana przez siły rosyjskie.

Źr. Polsat News