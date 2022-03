Ukraiński minister Dmytro Kułeba na antenie publicznej niemieckiej telewizji ARD wysunął ciężkie oskarżenia pod adresem Niemiec. Polityk zarzucił niemieckim władzom, że ich długofalowa polityka doprowadziła do rozrostu siły Rosji.

„Z przykrością muszę to powiedzieć: w rzeczywistości pomogliście zbudować obecną potęgę Rosji” – powiedział Kułeba. „Mamy nadzieję, że również wniesiecie odpowiednio dużo, żeby powstrzymać rosyjską machinę wojenną” – dodał ukraiński minister.

Kułeba przedstawił trzy oczekiwania swojego państwa wobec Niemiec. Przede wszystkim chodzi o dostarczenie wszelkich rodzajów broni, aby jego państwo mogło się bronić przed rosyjską agresją.

„Nie uważam, że to jest sprawiedliwe, że Niemcy w ciągu ostatnich kilku lat prowadziły współpracę obronną na dużą skalę z Rosją” – oświadczył Kułeba. „Więc może teraz jest czas, abyśmy otrzymali wszystko, czego potrzebujemy, by się bronić” – dodał ukraiński minister.

Po drugie, Kuleba wezwał do podjęcia ostrzejszych środków represyjnych wobec Rosji. Ukraiński minister zwrócił uwagę, że wielokrotnie słyszał od rozmówców z UE, że pewne sankcje były blokowane przez Niemcy. „Chciałbym, aby Niemcy zajmowały wiodącą pozycję, jeśli chodzi o sankcje wobec Rosji” – zaapelował Kułeba.

Ukraiński minister wskazał, że po trzecie domaga się, aby Ukrainę przyjęto do Unii Europejskiej. „Nie będzie to możliwe w mgnieniu oka ale oczekujemy, że rząd niemiecki również poprze tę decyzję ponieważ Ukraina należy do Europy, a z Ukrainą Europa będzie bezpieczniejsza” – powiedział Kułeba.

„Teraz płacimy za to cenę. Nasze dzieci są zabijane, nasze miasta są równane z ziemią. Oznacza to, że powinniście przyznać się, że popełniliście błąd i go naprawić” – oznajmił Kułeba.

Źr. Polsat News