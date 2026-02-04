Do skandalicznej sytuacji z udziałem ukraińskiego piłkarza Mychajło Mudryka doszło podczas jednej z internetowych gier. Zawodnik obrażał Polaków nawiązując do Wołynia. Zachowanie sportowca w ostrych słowach potępił Mateusz Borek.

Mudryk obecnie jest zawieszony za stosowanie dopingu. Obecnie spędza czas na… graniu w gry komputerowe. Podczas jednej z ostatnich partii w Counter Strike’a piłkarz wdał się w dyskusję z jednym z Polaków. Ten napisał do niego, by „wracał grać w piłkę nożną”.

Jak się okazało to stwierdzenie wywołało agresywne zachowanie u Mudryka. – Szczęśliwy Wołyń – napisał zawodnik. – Na następnej mapie zrobimy Wołyń – dodał po chwili. – Zawsze będziesz pamiętać Wołyń, żebraku – dodał.

Na powyższe słowa Mudryka zareagował Mateusz Borek. Dziennikarz zamieścił mocny wpis w serwisie „X”. – Brak słów. Debil. Nie skorzystał z możliwości milczenia. Kiedy przyjechał do Wrocławia na finał Ligi Konferencji Chelsea vs Betis i bawił się w mieście, to polscy kibice traktowali go z szacunkiem i podziwem. Okazywali na każdym kroku sympatię. Dziś lepiej niech się lepiej u nas nie pojawia – napisał Borek.

