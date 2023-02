W naszym kraju studiuje około 1,5 tys. studentów, uchodźców z Ukrainy. Polskie uczelnie udzieliły im ogromnej pomocy– powiedział w piątek w Białymstoku na ogólnopolskiej konferencji o studentach zagranicznych „Study in Poland” wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

Jej uczestnicy dyskutują o współpracy międzynarodowej, o tym, jak należy reagować na zmieniające się realia w obliczu także takich konfliktów jak wojna w Ukrainie.

Wiceminister Piontkowski zaznaczył, że łącznie w Polsce studentów z Ukrainy jest znacznie więcej (tych, którzy zaczęli studia przed konfliktem wojennym), stanową znaczącą część wszystkich studentów zagranicznych, choć konkretnej liczby nie podał.

Piontkowski mówił, że konflikty, jak wojna, kryzysy globalne czy pandemia COVID-19, pokazują, że istotna jest współpraca międzynarodowa.

Piontkowski wspomniał o ministerialnych programach „Solidarni z Ukrainą” i wcześniejszym „Solidarni z Białorusią”. Podał, że w ramach programu solidarności z Ukrainą 1,5 tys. studentów kontynuuje studia w Polsce, a ponad 80 uczelni przyjęło studentów ukraińskich, korzystając z pomocy finansowej MEiN. Wsparcie otrzymali także naukowcy z Ukrainy. Wskazywał także, że również w tych przedsięwzięciach chodzi o umiędzynarodowienie nauki ukraińskiej, by Ukraińcy mieli większy udział w wymianie naukowej w kontaktach z UE.

Powiedział także, że w polskich szkołach uczy się ok. 190 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Podał, że w Polsce studiuje (dane z systemu POLON) ponad 85 tys. studentów zagranicznych. Wskazał – co podkreślano na konferencji w Białymstoku już w czwartek – że ubywa studentów z krajów Europy Zachodniej, pojawiają się studenci z Azji, Afryki. Mówił, że ministerstwu zależy, aby było jak najwięcej studentów z Europy i ocenił, że sposobem na ich przyciąganie może być pokazywanie, że wciąż koszty studiowania w Polsce są niższe niż w tych krajach, a poziom wykształcenia i warunki są porównywalne, a czasem lepsze.

Wiceszef MEiN poinformował także, że w 2023 r. będzie znów ogłoszony nabór do programu „Poland My First Choice”, którego celem jest przyciąganie studentów zagranicznych. Podobne programy realizuje też Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. (PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autorka: Izabela Próchnicka