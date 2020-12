Unia Europejska rozważa różne metody na obejście polsko-węgierskiego weta – informuje „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Zdaniem komentatora „FAZ” Hendrika Kafsacka, zarówno Polska, jak i Węgry mogą na dłuższą metę stracić znacznie więcej.

Od kilku tygodni toczą się spory między Polską i Węgrami a Unią Europejską. Kością niezgody pozostaje zapis o powiązaniu unijnego budżetu z praworządnością. Zarówno Polska, jak i Węgry nie zgadzają się na takie zapisy i w geście protestu zawetowały budżet Wspólnoty.

Jak informuje niemiecki „FAZ”, Unia Europejska rozważa różne mechanizmy, które pozwoliłyby na ominięcie polsko-węgierskiego weta. Jeden z nich to sposób nawiązujący do programu wsparcia na walkę z bezrobociem SURE. W ten sposób warty 750 miliardów euro Fundusz Obdbudowy Gospodarczej po pandemii koronawirusa byłby zależny od dobrowolnych gwarancji państw członkowskich a nie budżetu. Polska i Węgry mogłyby przyłączyć do tego programu, ale wypłaty mogłyby zostać uzależnione od praworządności.

Komentator „FAZ” Hendrik Kafsack nie ma wątpliwości, że spór z Unią Europejską byłby dla Polski i Węgier niekorzystny. Całą sytuację porównał on do negocjacji brexitowych. „Tak jak Brytyjczycy w negocjacjach pobrexitowych, oba te kraje mogą zrobić UE krzywdę, jeśli będą uparte. Jeżeli utrzymują weto wobec wartego 1,8 biliona euro pakietu, złożonego z budżetu i Funduszu Odbudowy, aby zapobiec powiązaniu wsparcia ze standardami państwa prawa, to UE stanie przed wielkimi, nie tylko finansowymi problemami” – zaznaczył. „Ale tak jak dla Brytyjczyków, na końcu szkody dla Polski i Węgier mogą być większe” – dodał.

Czytaj także: Żakowski oskarża Kaczyńskiego: Od początku olewa pandemię

Źr.: Money.pl