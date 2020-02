Rozwój medycyny w oparciu o sztuczną inteligencję oraz tzw. technologie wielkoskalowe – to jedne z najważniejszych kierunków, na które stawia obchodzący 70-lecie istnienia Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

3 lutego 1950 r. powstała Akademia Lekarska, którą – jak mówił w poniedziałek na konferencji prasowej rektor uczelni prof. Adam Krętowski – po miesiącu przemianowano na Akademię Medyczną. Pod tą nazwą uczelnia funkcjonowała do 2008 r., a od tamtego czasu to Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB).

UMB należy do najlepszych uczelni badawczych w Polsce. W ostatnim konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” zajęła jedenaste miejsce w dwudziestce najlepszych.

Rektor UMB prof. Adam Krętowski powiedział, że choć jest to miejsce jedenaste (poza dziesiątką najlepszych uczelni badawczych), to UMB jest w tym rankingu jedyną uczelnią ze wschodniej Polski i znajduje się na drugim miejscu, jeżeli chodzi o uczelnie medyczne (w pierwszej dziesiątce na siódmym miejscu jest Gdański Uniwersytet Medyczny – PAP za ministerstwo nauki).

„Nasz program, który zaproponowaliśmy w ramach tego konkursu, opierał się na unikalnym pomyśle rozwoju medycyny XXI, może XXII wieku – a więc czegoś, czego w Polsce jeszcze nie było. Sztuczna inteligencja w medycynie, najnowocześniejsze technologie – my nazywamy je technologiami wielkoskalowymi, czyli genomika, metabolomika, transkryptomika, najnowocześniejsze metody obrazowania… I oczywiście to wszystko dla dobra pacjenta. To wszystko dlatego, żeby wcześniej diagnozować pacjentów, wcześniej diagnozować choroby” – mówił o przyszłości UMB jej rektor.

Uczelnia kształci również przyszłych lekarzy czy pielęgniarki. Prowadzi też dwa szpitale kliniczne: Uniwersytecki Szpital Kliniczny (USK), gdzie leczeni są dorośli i Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny (UDSK). Rektor podkreślał, że szpitale są najbardziej specjalistyczne, leczą pacjentów, ale są w trudnej sytuacji finansowej, bo są tak samo traktowane jak wszystkie inne szpitale.

Krętowski podał, że w 2019 r. USK wykonał świadczenia na kwotę ok. 27 mln zł ponad ryczałt, tyle wynoszą więc straty tego szpitala. UDSK ma ok. 8 mln zł strat. Rektor mówił, że pacjenci chcą się tam leczyć, ale za świadczenia ponad ryczałt NFZ nie chce płacić; na 2020 r. szpital ma dostać o 13 mln zł mniejszy ryczałt. Zaznaczył, że pacjenci są przyjmowani, bo szpital zachowuje się „odpowiedzialnie”. Przyznaje również, że pracownikom należą się podwyżki, ale nie ma na to pieniędzy.

Obchody 70-lecia uczelni odbywać się będą przez cały rok. Powstała specjalna strona internetowa, na której w różnej formie będą przedstawieni wszyscy pracownicy uczelni; jest też kalendarium historyczne i kalendarz jubileuszowych imprez. Prezentowane są kroniki uczelni, materiały historyczne i archiwalne.

Główne obchody zaplanowano na październik, kiedy (- 9 października) odbędzie się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Dzień później odbędzie się z kolei zjazd absolwentów i przyjaciół uczelni. UMB ma na całym świecie ponad 30 tys. absolwentów. W kwietniu zaplanowano otwarty dla wszystkich quiz o uczelni. W maju odbędą się studenckie medykalia, a na lato wydanie okolicznościowej monety zapowiada Narodowy Bank Polski. Na budynku Centrum Badań Innowacyjnych powstanie również mural. W Pałacu Branickich, gdzie mieści się UMB, powstanie specjalna sala dedykowana absolwentom, która będzie nosić nazwę auli alumnów.

Rektor prof. Adam Krętowski powiedział, że obchody 70-lecia to „złożenie hołdu” poprzednikom obecnych pracowników uczelni, okazja do mówienia o historii – ale też o tym, co będzie w przyszłości. „Teraz jesteśmy – wierzę w to – jedną z najlepszych uczelni medycznych w Polsce” – mówił Krętowski.

„Nie zapominamy o historii, nie zapominamy o naszych wspaniałych poprzednikach, nie zapominamy o korzeniach, które stworzyły tę uczelnię – ale chcemy być godnymi następcami. Chcemy, żeby uczelnia rozwijała się” – mówił rektor. Dodał, że uczelnia chce być również ważnym ośrodkiem nie tylko badawczym, ale także społecznym, który odgrywa ważną rolę w życiu całego regionu.(PAP)

