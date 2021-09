Władze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wycofały się z wcześniejszej deklaracji o udostępnieniu miejsc w akademikach wyłącznie studentom zaszczepionym przeciw COVID-19. Powodem jest brak podstawy prawnej.

W lipcu rektor uczelni prof. Ryszard Koziołek poinformował w liście do studentów, że w akademikach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w nowym roku akademickim będą mogły się zameldować wyłącznie osoby w pełni zaszczepione. Prawo do obecności na zajęciach w murach uczelni nie miało być objęte takim rygorem. Rektor apelował o przyjęcie szczepionki „w dbałości o siebie, o swoje rodziny oraz o koleżanki i kolegów, z którymi spotkacie się w uniwersytecie”.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Katowicach rektor przyznał jednak, że obecne przepisy nie pozwalają na wprowadzenie takiej reguły.

„Mieliśmy taki plan – i nadal go podtrzymujemy, jako plan – żeby uzależnić meldowanie w akademikach od bycia zaszczepionym. Nie mamy jednak wsparcia rządowego, to znaczy nie ma stosownego prawa, które uczyniłoby to w pełni legalnym. Jesteśmy w kropce – akademiki gromadzą dużą liczbę młodych ludzi w jednym miejscu, w małym dystansie, przez długi czas – są z całą pewnością miejscem przyśpieszonej transmisji wirusa” – powiedział prof. Ryszard Koziołek.

„Rektor, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo studentów, pracowników i ich rodzin ma poważny dylemat, ponieważ kierując studentów do domów akademickich bez stosownego zabezpieczenia – a lepszego nie mamy póki co jak szczepionka – nie jest w stanie spełnić swoich ustawowych obowiązków, czyli zapewnienia bezpieczeństwa studiowania” – dodał.

„Ciągle liczę na to, że przed rozpoczęciem roku akademickiego rząd zdecyduje się na to, co widzimy we Francji, w Niemczech czy na Słowacji, czyli wymuszenia – trudno, tak to trzeba nazwać – obowiązku szczepień w miejscach szczególnie narażonych na rozwój epidemii” – podkreślił rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Zadeklarował też, że jeśli stosowne przepisy się pojawią, uczelnia z całą pewnością z nich skorzysta i wprowadzi plan w życie. Zdaniem prof. Ryszarda Koziołka w Polsce powinien istnieć obowiązek szczepień przeciw COVID-19. (PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autorki: Anna Gumułka, Agnieszka Kliks-Pudlik