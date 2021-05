Urszula Dudziak zdecydowała się na odejście z „The Voice of Poland” – informuje „Fakt”. Wiele wskazuje więc na to, że w kolejnej edycji widzów czeka dużo zmian. Z udziałem w show pożegnał się bowiem także Michał Szpak.

Urszula Dudziak w roli trenera pojawiła się po raz pierwszy w programie „The Voice Senior”. Wypadła na tyle dobrze, że produkcja zdecydowała się zaangażować ją również jako jurorkę „The Voice of Poland”. Wokalistka błyskawicznie zyskała ogromną sympatię widzów. Wygląda jednak na to, że jej przygoda z programem się Jak poinformował „Fakt”, Urszula Dudziak nie pojawi się w 12. edycji „The Voice of Poland”. Powodem takiej decyzji ma być chęć koncertowania. „W wakacje, gdy będą nagrania do show, Ula chciałaby być w trasie koncertowej, gdyż za kilka występów może zarobić więcej niż za bycie jurorem w telewizji” – informuje tabloid.

To nie jedyna przyczyna. Wokalistka angażuje się również w budowę domu kultury. „Ona latem będzie pochłonięta budową domu kultury na swojej działce na wsi. Ula chce tam organizować przeróżne zajęcia artystyczne, m.in. warsztaty muzyczne. To ją teraz pochłania” – podaje „Fakt”.

Wygląda więc na to, że widzów czeka sporo zmian. Wcześniej w mediach pojawiła się informacja, że z fotelem trenerskim pożegna się Michał Szpak. Wśród jego potencjalnych następców wymieniano Rafała Brzozowskiego i Sylwię Grzeszczak.

Czytaj także: Kazik uderza w obostrzenia. „Nie ma absolutnie żadnej logiki” [WIDEO]

Źr.: Fakt