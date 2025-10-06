Premier Węgier Viktor Orban w wywiadzie dla portalu EconomX zapowiedział, że Węgry nie przyjmą waluty Euro. Polityk uzasadnił tę decyzję tym, że w jego ocenie Unia Europejska się rozpada i niebawem może się to okazać nieodwracalne.

„Węgry nie planują przyjmować euro, ponieważ Unia Europejska rozpada się i nie powinniśmy wiązać swojego losu z tym blokiem jeszcze bardziej” – powiedział Orban. Premier Węgier ocenił, że jeśli UE nie ulegnie radykalnemu przekształceniu w ciągu roku lub dwóch, to proces rozpadu może okazać się nieodwracalny.

„Nie widzę możliwości ani woli, aby to zrobić, ani u biurokratów w Brukseli, ani u przywódców wiodących państw członkowskich. Jeśli to się utrzyma, Unia Europejska będzie tylko przejściowym rozdziałem w naszym życiu” – uważa Orban.

Orban zapowiedział też, że nie planuje podwyżek podatków. Zapewnił, że popiera ich utrzymywanie na możliwie niskim poziomie.

Szef węgierskiego rządu podkreślił też, że obecna stopa procentowa Narodowego Banku Węgier – 6,5 proc. – jest „wyższa niż mogłaby być”. Jak dodał obniżki stóp procentowych będą następować „znacznie wolniej, niż byśmy chcieli”, ponieważ prezes banku centralnego Mihaly Varga jest „człowiekiem ostrożnym”.

Źr. RMF FM