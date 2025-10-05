Prezydent Rosji Władimir Putin bardzo ostro zareagował na doniesienia o tym, że Stany Zjednoczone rozważają sprzedaż Ukrainie rakiet Tomahawk. W jego ocenie doprowadzi to do „zniszczenia relacji z USA”.

„To doprowadzi do zniszczenia naszych relacji, a przynajmniej pozytywnych trendów, które się w nich pojawiły” – powiedział Władimir Putin w opublikowanym w niedzielę nagraniu.

Jednocześnie rosyjski dyktator stwierdził, że jego wojska i tak będą strącać pociski Tomahawk. W ten sposób planują „doskonalić swój system obrony przeciwlotniczej”.

Putin podkreślił, że w jego ocenie używanie tych rakiet wymaga bezpośredniego udziału żołnierzy amerykańskich. Jak dodał, będzie to oznaczać jakościowo nowy etap eskalacji, w tym w relacjach między USA i Rosją.

Informację o tym, że Amerykanie rozważają sprzedaż Ukrainie pocisków Tomahawk potwierdził tydzień temu wiceprezydent J. D. Vance. O rakiety prosił Wołodymyr Zełenski na spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem 23 września w Nowym Jorku.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM