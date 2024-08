W oknie życia przy ul. Hożej w Warszawie siostry zakonne znalazły 6-letnią dziewczynkę. Jak się okazuje zarówno babcia, jak i wujek dziewczynki nie mieli pojęcia o planach matki dziecka. Wcześniej deklarowali chęć pomocy.

Najprawdopodobniej w czwartek około godz. 22:00 w oknie życia przy ul. Hożej w Warszawie kobieta zostawiła 6-letnią dziewczynkę. W piątek rano informacja na ten temat obiegła media w całym kraju i wywołała niemałe poruszenie.

Jak informuje portal o2.pl, policja ustaliła dane rodziców dziewczynki. Ojca poszukiwano do odbycia kary, nie wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego. Do matki policjanci nie mieli żadnych zastrzeżeń. Dziewczynka trafiła do placówki opiekuńczej. Jej zdrowiu i życiu nic nie zagraża. Sąd rodzinny zdecyduje o jej dalszym losie.

Portal o2.pl skontaktował się z adwokat Aleksandrą Szymańską reprezentującą krewnych matki. „Babcia (od strony matki) i wujek (brat matki) byli zszokowani. Nic nie wiedzieli na temat tego, żeby matka dziewczynki miała takie plany, aby zostawić ją w oknie życia. Owszem, w ostatnim czasie ojciec dziecka zalegał z alimentami i sytuacja rodziny mogła być trudna. Babcia dopytywała, czy córka potrzebuje wsparcia przy przygotowaniu wyprawki przedszkolnej. Ta jednak odmówiła” – mówi w rozmowie z o2.pl Aleksandra Szymańska.

Źr. o2.pl