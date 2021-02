Lech Wałęsa nominował Aleksieja Nawalnego do Pokojowej Nagrody Nobla. List w tej sprawie wysłał do Komitetu Noblowskiego – informuje Wyborcza.pl. Były prezydent ma do tego prawo jako laureat nagrody.

Lech Wałęsa w 1983 roku został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Z tego powodu jest w gronie osób mających prawo do nominowania innych. Teraz były prezydent postanowił z tego prawa skorzystać.

Jak informuje Wyborcza.pl, Lech Wałęsa nominował do Pokojowej Nagrody Nobla rosyjskiego opozycjonistę Aleksieja Nawalnego. „Pan Nawalny, który jest wybitnym rosyjskim działaczem antykorupcyjnym, blogerem i osobą publiczną, walczy dziś z totalitaryzmem o ideały demokracji, podstawowych praw i wolności człowieka oraz praworządności, tak jak ja walczyłem w komunistycznej Polsce kilkadziesiąt lat temu” – napisał w liście do Komitetu Noblowskiego.

Laureat Pokojowej Nagrody Nobla zostanie ogłoszony w październiku. Wcześniej Komitet Noblowski wybiera od około 12 do 30 nazwisk lub organizacji, które mają zostać przedstawione doradcom. W ciągu kilku miesięcy wydają oni opinię, a następnie Komitet Noblowski wybiera laureata większością głosów.

Źr.: Wyborcza.pl