Już 5 czerwca podczas KSW 61 dojdzie do walki Mariusza Pudzianowskiego z Łukaszem Jurkowskim. Notowania bukmacherów przed walką dla wielu osób mogą być zaskakujące. Według nich, zdecydowanym faworytem pojedynku jest „Pudzian”.

To pojedynek, na który z pewnością czekało wielu fanów MMA w Polsce. Mariusz Pudzianowski po łatwym, choć kontrowersyjnym zwycięstwie nad Nikolą Milanoviciem, zmierzy się podczas KSW 61 z Łukaszem Jurkowskim. „Juras” ostatni pojedynek stoczył w kwietniu 2019 roku w Lublinie, gdy pokonał Stjepana Bekavaca. W ostatnim czasie zdecydowanie częściej widzimy go w roli komentatora.

Teraz postanowił jednak wrócić na ring, by zmierzyć się z „Pudzianem”. Jak się okazuje, to Mariusz Pudzianowski jest, zdaniem bukmacherów, zdecydowanym faworytem pojedynku. Kurs na jego wygraną oscyluje w granicach 1.45 – 1.7, podczas gry kurs na wygraną „Jurasa” sięga nawet 2.75. Wygląda na to, że kibice nie są przekonani co do formy Łukasza Jurkowskiego, którego tak dawno nie widzieliśmy w ringu.

Jeszcze jakiś czas temu taka sytuacja byłaby nie do pomyślenia. „Juras” dysponuje bowiem zdecydowanie większym doświadczeniem niż były strongman. W swojej karierze wygrywał z takimi zawodnikami, jak Attola Vegh czy Rameau Thierry Sokoudjou.

Źr.: WP Sportowe Fakty