Lekarz Bartosz Fiałek porozmawiał z serwisem medonet.pl. Podczas rozmowy ocenił, jakie leki warto mieć przy sobie, gdy dopadnie nas Omikron, czyli nowy wariant koronawirusa.

Lekarze i eksperci nie mają wątpliwości, wariant Omikron, czyli nowa wysoce zaraźliwa mutacja koronawirusa, dopadnie najprawdopodobniej każdego z nas. Dr Michał Sutkowski w rozmowie z serwisem Wirtualna Polska przyznał, że „najprawdopodobniej każdy z nas złapie Omikrona”. Mamy jednak szanse na to, by ciężki przebieg choroby nas nie dotknął. Musimy jednak stosować się do pewnych zasad. Więcej TUTAJ.

Głos ws. zakażenia Omikronem zabrał również lekarz Bartosz Fiałek. Wskazał on, jakie leki warto mieć w swojej szafce aptecznej na wypadek, gdyby zakażenie faktycznie nas dopadło. Według analiz Omikron charakteryzuje się m.in. katarem, w związku z tym warto przygotować sobie krople do nosa. Występuje również gorączka, dlatego należy walczyć z nią paracetamolem lub ibuprofenem.

„Jeżeli chodzi o leki standardowe, to wiemy, że obecnie w leczeniu domowym nie mamy substancji działających przeciwwirusowo wobec SARS-CoV-2. Możliwe jest więc wyłącznie leczenie objawowe, a nie przyczynowe. Jeśli mierzymy się z bólem, bierzemy lek przeciwbólowy. Gdy pojawi się gorączka, przyjmujemy lek przeciwgorączkowy. Najczęściej lek przeciwgorączkowy jest zarazem lekiem przeciwbólowym, więc możemy uporać się z tymi dwoma objawami, stosując jedną tabletkę” – powiedział Fiałek.

Co w przypadku uporczywego kaszlu? Lekarz przyznaje, że w tym przypadku należy być szczególnie uważnym. Jeżeli bowiem kaszlowi towarzyszą duszności należy bez wątpienia skorzystać ze specjalistycznej pomocy lekarskiej. Jeżeli natomiast jest to „zwykły” kaszel, który nie wywołuje duszności, można skorzystać z leków przeciwkaszlowych. „Jeżeli chodzi o silniejsze leki, to te można uzyskać jedynie na receptę. Wiemy, że steroidy wziewne pomagają osobom z wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19. Po pierwsze skracają przebieg choroby, po drugie zmniejszają ryzyko hospitalizacji, więc dobrze jest je stosować. Jednak to lekarz musi ocenić ryzyko progresji choroby i przede wszystkim jej przebieg u danego pacjenta” – powiedział.

Należy jednak pamiętać, że powyższe porady dotyczą sytuacji, w której zakażenie przechodzimy stosunkowo łagodnie i leczymy lekkie objawy. W sytuacji, gdy nasza sytuacja się pogarsza, a objawy nasilają, należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem.

