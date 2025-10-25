Prezes Warsaw Enterprise Institute Tomasz Wróblewski ostrzegł, że w ciągu kilku lat Polska zbankrutuje, jeśli nie zajdą żadne zmiany. W jego ocenie konieczna staje się fundamentalna przebudowa systemu podatkowego w naszym kraju.

W Katowicach trwa organizowana przez PiS konwencja programowa pod hasłem „Myśląc Polska”. W założeniu liderów największej partii opozycyjnej, kongres to pierwszy krok do opracowania nowego programu partii.

W panelu dotyczącym finansów wziął udział m.in. prezes Warsaw Enterprise Institute Tomasz Wróblewski. Jego wystąpienie nie należało jednak do optymistycznych, bo w jego ocenie Polska zbankrutuje w krótkim czasie. „Sytuacja jest bardzo trudna. Mamy strukturalnie wbudowany błąd w systemie, który polega na tym, że idziemy na ścianę. Ilość wzrastających wydatków w stosunku do pieniędzy, które wpływają do budżetu sugeruje, że gdzieś w ciągu 10 lat prawdopodobnie będziemy musieli ogłosić bankructwo, chyba że znajdziemy jakieś inne rozwiązanie” – mówił.

„To wymaga ogromnej odwagi politycznej, ale to jest moment, żeby o tym rozmawiać. Wymaga to np. przebudowy systemu podatkowego […] przebudowy także jeżeli chodzi o racjonalność wydatków socjalnych. Niezwykle ważne jest też pobudzenie prywatnych oszczędności obywateli. Mamy bardzo niski wskaźnik oszczędności, co jest ważne nie tylko dla samych obywateli na przyszłość, ale także pieniądze, które możemy uruchamiać na inwestycje, cyfryzację i rozwój” – wymieniał.

„Zacznijmy może też zastanawiać się, jak wykorzystywać dywidendę ze spółek Skarbu Państwa. Może stworzyć osobny fundusz, żeby pieniądze te były przekazywane np. na wsparcie dla seniorów. Żeby ten rosnący nawis kosztów emerytalnych częściowo sfinansować z dywidend ze spółek Skarbu Państwa” – zaproponował.

