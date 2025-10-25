Tragiczne zdarzenie na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Zatyle, w pobliżu polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Hrebenne-Lubycza Królewska, wstrząsnęło regionem Lubelszczyzny.

Wczesnym rankiem doszło do karambolu z udziałem ciężarówki i samochodu osobowego, w którym życie stracił 60-letni obywatel Ukrainy. Ruch na kluczowym szlaku transportowym został całkowicie wstrzymany, powodując poważne utrudnienia dla kierowców i firm logistycznych.

Do wypadku doszło około godziny 5:35, gdy w kolejce do odprawy granicznej panował wzmożony ruch ciężarówek. Według wstępnych ustaleń policji, kierowca tira z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi uderzył w tył stojącego przed nim pojazdu ciężarowego.

Siła uderzenia była tak duża, że ciężarówka zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się czołowo z jadącym z naprzeciwka BMW. Mimo szybkiej interwencji ratowników medycznych i strażaków, 60-letni Ukrainiec zmarł na miejscu, nie reagując na reanimację.

35-letni kierowca samochodu osobowego doznał obrażeń i trafił do szpitala w Tomaszowie Lubelskim, gdzie jego stan jest stabilny.

Na miejscu pracowały liczne służby: policja z komendy powiatowej w Tomaszowie Lubelskim, straż pożarna oraz zespoły ratownictwa medycznego. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i prowadzą dochodzenie, które ma wyjaśnić przyczyny zdarzenia – wstępnie wskazuje się na nieuwagę lub zmęczenie kierowcy.

Wypadek spowodował całkowitą blokadę drogi krajowej nr 17 na odcinku Zatyle-Hrebenne, co sparaliżowało ruch w obu kierunkach. Kierowcy tirów utknęli w długich kolejkach, a lokalne władze zorganizowały objazdy przez pobliską miejscowość Szalenik.

Przeczytaj również: