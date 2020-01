To prawdziwa rewolucja w restauracjach McDonald’s w Polsce. Od 23 stycznia 2020 roku nie dostaniemy tam między innymi plastikowych słomek. To tylko jeden z elementów nowej strategii zrównoważonego rozwoju, jaką zamierza prowadzić firma.

160 milionów słomek, 23 miliony kubeczków McFlurry czy też 3,5 miliona patyczków do balonów – tyle przedmiotów rocznie zużywanych jest w McDonald’s. Nic więc dziwnego, że restauracja podjęła decyzję o rozpoczęciu nowej strategii zrównoważonego rozwoju. Zmiany mają objąć wszystkie obiekty i z pewnością jest to ogromne wyzwanie logistyczne.

W Polsce już od 23 stycznia 2020 roku nie dostaniemy między innymi plastikowych słomek. To jednak nie wszystko. Restauracje zmieniają również opakowania lodów McFlurry oraz papierowe patyczki do balonów. A można się spodziewać, że to dopiero początek długofalowych zmian, które mają być stopniowo wprowadzane.

Plastikowe słomki zostaną zastąpione przez papierowe, które posiadają certyfikat ISEGA i są wykonane z papieru certyfikowanego przez Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej. Kluczowe było w nich to, by szybko nie rozmiękały. I to właśnie Polska jako pierwsza na świecie wdroży tego typu słomki w restauracjach.

