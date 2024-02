Co dalej z popularnymi programami TVP w obliczu rewolucji w mediach publicznych? Pojawiły się doniesienia ws. „Jaka to melodia” oraz „Koła fortuny”.

„Fakt” podaje, że wiadomo już, kto poprowadzi nową, emitowaną w 2024 roku edycję programu „Koło fortuny”. W tym roku na ekranach telewizorów ponownie zobaczymy Norbiego oraz Izabelę Krzan, którzy prowadzili program do tej pory.

Niestety, są też złe wieści, które nie spodobają się wszystkim. Portal internetowy „Plejada” informuje bowiem, że program będzie emitowany wyłącznie do kwietnia tego roku, a później ma zniknąć z anteny. Do tego czasu będzie można go oglądać już od 2 marca w weekendy o godzinie 14:45, a w dni powszednie o godzinie 16.

Pojawiły się też ciekawe informacje ws. drugiego formatu TVP, czyli „Jaka to melodia”. Wiosną 2024 roku, jak zapowiada „Plejada”, w roli prowadzącego ponownie zobaczymy Rafała Brzozowskiego. Ma nim być jednak tylko przez 30 odcinków.

I tutaj robi się ciekawe: „Plejada” podaje bowiem, że po tym czasie Brzozowski zostanie zastąpiony. Na jego miejsce miałby „wskoczyć” nie kto inny, jak… Robert Janowski. To prawdziwa legenda tego programu, która opuściła format w czasie, gdy telewizja publiczna zarządzana była przez osoby związane ze Zjednoczoną Prawicą.

Przeczytaj również: