Katarzyna Dowbor po latach przestaje prowadzić popularny program „Nasz Nowy Dom”. Fani nie kryją zdumienia. Czy przypadnie im do gustu nowa prowadząca? Władze Polsatu postanowiły nie trzymać ich dłużej w niepewności i poinformowały, kto zastąpi popularną prezenterkę.

Od kiedy Edward Miszczak objął posadę dyrektora programowego Polsatu, w stacji zaczęły się zmiany. Z kilkoma programami pożegnali się niektórzy prowadzący. Z „Twoja twarz brzmi znajomo” pożegnali się Katarzyna Skrzynecka i Michał Wiśniewski.

Zmiany dosięgły również popularny program „Nasz nowy dom”. Kilka dni temu Katarzyna Dowbor poinformowała, że już nie poprowadzi programu, choć zajmowała się tym od samego początku jego istnienia. Dała do zrozumienia, że nie była to jej decyzja, co dodatkowo wywołało złe emocje wśród fanów.

Kierownictwo stacji postanowiło w końcu zdradzić, kto zastąpi Dowbor. Okazuje się, że wybór padł na Elę Romanowską, która rozgłos zyskała przede wszystkim z roli w „Ranczu”.

„Ela Romanowska nową prowadzącą programu „Nasz nowy dom”! Już w poniedziałek startują zdjęcia do kolejnego sezonu, który będzie można zobaczyć jesienią na antenie Polsatu. Nie możemy się doczekać!” – napisano w oficjalnym komunikacie.

Aktorka dała się już poznać widzom Polsatu. Występowała m.in. w serialach „Samo życie”, „Pierwsza miłość”, „Świat według Kiepskich” i „W rytmie serca”.

Źr. o2.pl; facebook