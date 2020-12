„Wiadomości” TVP ocenzurowały serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fragment programu informacyjnego wywołał wielką dyskusję w mediach społecznościowych. Na sytuację zareagował nawet Jurek Owsiak.

Wspomniany materiał wyemitowano w piątkowym wydaniu „Wiadomości” TVP, 25 grudnia. Podczas jednej z rozmów autora pojawia się kobieta w fartuchu. Na ubraniu widać naklejkę z charakterystycznym serduszkiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Znak jest wyblurowany, jednak ruchy kobiety sprawiają jednak, że wyblurowany znak jest chwilami widoczny.

Sytuacja wywołała salwy śmiechu u internautów. Pojawiły się także zarzuty cenzurowania zaadresowane do TVP. Wkrótce na profilu „Wiadomości” zamieszczono komunikat wyjaśniający sytuację, w którym wyjaśniono, że dziennikarze nie mieli zamiaru ukrywać serduszka WOŚP.

„Jest ono widoczne w materiale. Chodziło o przesłonięcie znaku handlowego, który rozmówczyni miała na ubraniu oprócz logo WOŚP. Jednak wskutek niedokładnego montażu na sekundę został przesłonięty także znak WOŚP” – czytamy.

Intencją dziennikarzy nie było „zamazywanie serduszka @fundacjawosp”. Jest ono widoczne w materiale. Chodziło o przesłonięcie znaku handlowego, który rozmówczyni miała na ubraniu oprócz logo WOŚP.Jednak wskutek niedokładnego montażu na sekundę został przesłonięty także znak WOŚP — WiadomościTVP (@WiadomosciTVP) December 26, 2020

W podobnym tonie sprawę komentował szef TAI, Jarosław Olechowski. – Przecież widać, że nie chodziło o „wyblurowanie serduszka WOŚP” bo jest ono doskonale widoczne na nagraniu. Naprawdę trzeba szczuć nawet w Święta Bożego Narodzenia?! – napisał.

Przecież widać, że nie chodziło o „wyblurowanie serduszka WOŚP” bo jest ono doskonale widoczne na nagraniu. Naprawdę trzeba szczuć nawet w Święta Bożego Narodzenia?! https://t.co/92jV8bM2Lp — Jarek Olechowski (@OlechowskiJarek) December 25, 2020

„Wiadomości” TVP cenzurują WOŚP? Owsiak reaguje na materiał: Miałem nadzieję, że czas świąt to czas z ciepłymi życzeniami w każdym kierunku

Oświadczenia nie przekonały internautów. Wydaje się również, że sceptycznie do sprawy podchodzi Jurek Owsiak. „Miałem nadzieję, że czas świąt to czas z ciepłymi życzeniami w każdym kierunku, a jednak nie do końca” – napisał twórca WOŚP na Facebooku.

„Ze swojej strony autorom tego newsa TVP z Waszyngtonu świątecznie życzę zdrowia i przyjaźni w sercu. Pani Helenie wysyłamy komplet naszych pięknych kolorowych koszulek – dzięki, że Pani gra z nami” – dodał.