Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski zwrócił się do Prokuratora Generalnego o nadzór nad sprawą zabójstwa 16-letniego Eryka w Zamościu. Kilka dni temu na jednym z zamojskich osiedli napadła go grupa rówieśników. Skończyło się śmiertelnym pobiciem.

Wiceminister Romanowski poinformował, że już zwrócił się w tej sprawie do Prokuratora Generalnego. „Zwróciłem się do Prokuratora Krajowego o nadzór nad sprawą brutalnego zabójstwa 16-letniego Eryka z Zamościa” – napisał w mediach społecznościowych.

Polityk nie przebierał w słowach. Wspomniał nawet o karze śmierci. „Młodzi zwyrodnialcy w biały dzień skatowali bezbronnego nastolatka. Zrobię wszystko, żeby oprawcy zostali surowo osądzeni. Za takie czyny powinna być kara śmierci” – napisał na Twitterze wiceminister.

We wtorek ok. godz. 16 na zamojskim osiedlu Planty doszło do brutalnej napaści, wskutek której życie stracił 16-letni Eryk. W związku ze sprawą zatrzymano cztery osoby.

Wśród nich znalazł się 17-letni Daniel G. Prokuratura od początku podejrzewa go o zadanie decydującego ciosu, który doprowadził do śmierci 16-latka. Sąd zdecydował, że trafi on do aresztu. Uczestniczący w napaści Arkadiusz P. i Szymon J. na pewno najbliższe trzy miesiące spędzą w schronisku dla nieletnich. Natomiast 16-letnią dziewczynę na razie zwolniono.

