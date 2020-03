21-letnia Brytyjka bez żadnych innych chorób towarzyszących zmarła z powodu koronawirusa, podał w środę dziennik „The Sun”. Jak oświadczyła jej rodzina, to powinno być ostrzeżeniem dla tych, którzy sądzą, że Covid-19 dotyka tylko osoby starsze i mające problemy zdrowotne.

Jak się przypuszcza, 21-letnia Chloe Middleton z High Wycombe, 50 km od centrum Londynu, jest najmłodszą śmiertelną ofiarą koronawirusa w Wielkiej Brytanii, która nie miała żadnych chorób towarzyszących ani nie była w grupie podwyższonego ryzyka.

„Wszystkim ludziom, którzy myślą, że to tylko wirus, mówię – proszę pomyśleć jeszcze raz. Mówię z osobistego doświadczenia, ten tak zwany wirus odebrał życie mojej 21-letniej córce” – napisała na Facebooku Diane Middleton, matka zmarłej. Zaapelowała jednocześnie, by ludzie przestrzegali zaleceń i pozostali w domach.

A 21-YEAR-OLD woman with no underlying health concerns has died from coronavirus, her family said.



Chloe Middleton is believed to be the UK’s youngest victim with no existing medical issues.https://t.co/FJ1k4NdZCJ