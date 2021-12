Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie poznamy nowego szkoleniowca piłkarskiej reprezentacji Polski. Jak podaje TVP Sport, Polski Związek Piłki Nożnej rozpoczął już poszukiwania. Jednym z najpoważniejszych kandydatów ma być Adam Nawałka.

Informacja o odejściu Paulo Sousy z piłkarskiej reprezentacji Polski to dla wielu osób ogromne zaskoczenie. Kontrakt Portugalczyka wygasa w marcu 2022 roku a decyzja w sprawie jego przyszłości miała zależeć od wyników baraży do przyszłorocznych mistrzostw świata. Tymczasem Sousa w rozmowie z Cezarym Kuleszą poprosił o rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron. Jak wynika z informacji medialnych, Portugalczykiem mają interesować się dwa duże brazylijskie kluby, przede wszystkim wymienia się tu Flamengo.

I chociaż Cezary Kulesza nie wyraził zgody na odejście Sousy, to trudno sobie wyobrazić, by mógł nadal zasiadać na ławce trenerskiej. TVP Sport podaje, że PZPN rozpoczął już poszukiwania potencjalnych kandydatów na objęcie funkcji trenera. Jedno z najgłośniej wymienianych nazwisk to Adam Nawałka.

Z pewnością jest to jeden z najlepiej wspominanych trenerów ostatnich lat. To właśnie z Nawałką reprezentacja Polski awansowała do ćwierćfinału mistrzostw Europy, a następnie na mundial w Rosji. Tam Biało-Czerwoni spisali się bardzo słabo, co spowodowało odejście Nawałki. Wydaje się jednak, że jego powrót nie jest wykluczony, tym bardziej, że do spotkań barażowych i ewentualnego mundialu zostało bardzo niewiele czasu, więc PZPN może poszukiwać trenera, który dobrze zna kadrę.

Jak podaje TVP Sport, wśród potencjalnych kandydatów na miejsce Sousy wymienia się również jego poprzednika, czyli Jerzego Brzęczka, a także Czesława Michniewicza, który ostatnio pożegnał się z Legią Warszawa oraz Marka Papszuna. W przypadku tego ostatniego przeszkodą może być aktualnie obowiązująca umowa z Rakowem Częstochowa.

Żr.: TVP Sport