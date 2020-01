W czwartek wieczorem wojska USA zabiły irańskiego wojskowego gen. Khasema Sulejmaniego, a Iran już zapowiedział odwet. Tymczasem w Polsce trwa dyskusja dotycząca tego, w jaki sposób konflikt bliskowschodni będzie oddziaływał na Polskę. Robert Winnicki zaapelował do premiera i prezydenta przedstawiając swoje stanowisko w sprawie.

Winnicki napisał w mediach społecznościowych, że amerykańskie wojska na rozkaz Donalda Trumpa zabiły jednego z najważniejszych ludzi w irańskim systemie bezpieczeństwa, gen. Khasema Sulejmaniego. Szef Ruchu Narodowego podkreślił, że przywódcy Iranu już zapowiedzieli podjęcie kroków odwetowych w stronę Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników.

„Apelujemy do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, by trzymali Polskę jak najdalej od tego konfliktu.” – pisze Winnicki. „W zaistniałej sytuacji należy w trybie natychmiastowym wycofać naszych żołnierzy z Iraku. Od dziś znajduje się on jeszcze bardziej w strefie bezpośredniego zagrożenia konfliktem na dużą skalę.” – dodał.

W zaistniałej sytuacji należy w trybie natychmiastowym wycofać naszych żołnierzy z Iraku, który od dziś znajduje się jeszcze bardziej w strefie bezpośredniego zagrożenia konfliktem na dużą skalę. @MON_GOV_PL @MSZ_RP @prezydentpl @MorawieckiM — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) January 3, 2020

Głos w sprawie zabrał również inny poseł Konfederacji, Krzysztof Bosak. Polityk przedstawił stanowisko zbliżone do tego, które wcześniej wyraził Winnicki. „USA wchodzą w nową fazę konfliktu bliskowschodniego. Po wczorajszym zabójstwie Irańczycy i setki sympatyzujących z nimi grup będą szukać odwetu. Celem Polski powinno być podkreślenie swej neutralności, aby celem odwetu nie stali się polscy obywatele i żołnierze służący w regionie.” – napisał.

USA wchodzą w nową fazę konfliktu bliskowschodniego. Po wczorajszym zabójstwie Irańczycy i setki sympatyzujących z nimi grup będą szukać odwetu. Celem Polski powinno być podkreślenie swej neutralności, aby celem odwetu nie stali się polscy obywatele i żołnierze służący w regionie — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) January 3, 2020

