Robert Winnicki z Konfederacji jest rozczarowany papieżem Franciszkiem. Chodzi o niedawną decyzję związaną z dokumentem Benedykta XVI. – Diabli nadali – podsumował.

Papież Franciszek postanowił na nowo uregulować kwestię mszy trydenckiej w Kościele Katolickim. Zgodnie z decyzją Ojca Świętego dokument Summorum Ponificum wydany przez Benedykta XVI został cofnięty.

Oburzenie takim stanem rzeczy wyraził Michał Nowak z portalu Nowy Ład. „Papież Franciszek wydał motu proprio, które cofa dokument Summorum Ponificum papieża Benedykta XVI. Od teraz ksiądz, który będzie chciał odprawiać tzw. Mszę Trydencką będzie potrzebował zgody biskupa. Obrzydliwy wręcz dokument, którego celem jest zabicie odżywiającej Tradycji” – czytamy.

„Mało tego, księża którzy już odprawiają Mszę Trydencką i tak będą musieli uzyskać zgodę biskupa miejsca. Bardzo wiele tak prężnie rozwijających się wokół Mszy środowisk upadnie. Dzisiejszy dzień to czarny moment w historii Kościoła” – dodaje redaktor.

Nowak ubolewa, że decyzja papieża dodatkowo utrudni dostęp do uczestnictwa w katolickiej Mszy. „Papież nie poczekał nawet na śmierć swojego poprzednika” – podkreślił.

Znacznie ostrzejszych słów użył Robert Winnicki z Konfederacji. „Zabić to co żyje i rośnie, rozsiewać i wspierać co gnije i więdnie – istota rządów Franciszka. Diabli nadali” – napisał na Twitterze.