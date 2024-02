Przemysław Wipler w porannej rozmowie Roberta Mazurka na antenie radia RMF FM potwierdził, że wystartuje w wyborach na prezydenta Warszawy. Poseł Konfederacji otrzyma poparcie nie tylko własnej partii, ale również jeszcze jednej formacji.

„Rada liderów Konfederacji zatwierdziła kandydaturę na prezydenta Warszawy posła Przemysława Wiplera” – powiedział Wipler. „Jestem wspólnym kandydatem Bezpartyjnych Samorządowców i Konfederacji. Koalicji, którą zawiązaliśmy na te wybory na prezydenta Warszawy” – dodał polityk.

Mazurek dopytał, czy to nie żart. „Dlaczego miałbym żartować? Żartuje tylko ten, kto chce być tylko na rok lub na pół roku prezydentem Warszawy. To jest niepoważne podejście do Warszawy, jeśli ktoś startuje, a wiadomo, że jego marzeniem jest prezydentura Polski, a być może również stanowiskiem eurokomisarza się zadowoli, to to jest żart z Warszawy” – powiedział Przemysław Wipler. „Mam na myśli obecnie urzędującego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego” – doprecyzował.

Wipler nie szczędził słów krytyki pod adresem obecnego prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. „Wstrzymuje procesy inwestycyjne, wstrzymuje ważne działania, unika trudnych tematów” – powiedział poseł.

Wipler przypomniał, że 9 lat temu również startował w wyborach na prezydenta Warszawy. „Osiągnąłem lepszy wynik niż Marek Jakubiak. Miałem wtedy około 5 procent. Byłem wtedy indywidualnym posłem, nie miałem za sobą klubu parlamentarnego, ogólnopolskiej formacji i sojuszu z Bezpartyjnymi Samorządowcami i wtedy mój start ogłoszono 4 tygodnie przed wyborami” – wyjaśniał.

Źr. RMF FM