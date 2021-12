Michał Wiśniewski i Anna Świątczak stworzyli hymn AgroUnii, który w sobotę miał swoją premierę. Tego dnia w Warszawie odbyła się pierwsza konwencja tego ugrupowania, na której przedstawiono postulaty. Lider ugrupowania Michał Kołodziejczak nie szczędził mocnych słów.

Lider Ich Troje Michał Wiśniewski i wokalistka Anna Świątczak stworzyli hymn Agrounii. Artyści wspólnie przygotowali muzykę i tekst do utworu pod tytułem „Jak noc i świt”. Utwór po raz pierwszy odtworzono podczas sobotniej konwencji ugrupowania.

Interia przypomniała, że Michał Wiśniewski nie po raz pierwszy połączył świat muzyki i polityki. Rok temu światło dzienne ujrzał utwór pt. „Prezes”. Nie padło w nim żadne nazwisko, ale skojarzenia są jednoznaczne. Piosenka miała charakter gorzki i prześmiewczy.

Utwór, który stworzyli Wiśniewski i Świątczak odtworzono po raz pierwszy podczas sobotniej konwencji Agrounii. Jej lider Michał Kołodziejczak w swoim wystąpieniu nie przebierał w słowach.

„Agrounia przeszła długą drogę, razem ją przeszliśmy. Wygraliśmy wiele bitew, upowszechniliśmy wiele tematów. To my pierwsi zaczęliśmy mówić o zdrowej żywności, o krótkim łańcuchu dostaw, o żywności w przystępnej cenie, o rozbiciu monopoli, o politykach nierobach, o politykach złodziejach. To my mówimy otwartym językiem i nazywamy ich takimi jakimi oni są: obiboki, łobuzy i ludzie, którzy nie życzą nam dobrze” – wyliczał.

