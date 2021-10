Za nami ostatni odcinek Bitew w programie „The Voice of Poland”. W sobotę w drużynie Sylwii Grzeszczak zmierzyły się Veronika Moloshna i Małgorzata Chruściel. Wielu fanów ich wykonanie okrzyknęło najlepszym występem spośród wszystkich duetów.

Veronika Moloshna i Małgorzata Chruściel zmierzyły się na etapie Bitew w drużynie Sylwii Grzeszczak. Wokalistka wybrała dla nich utwór Jennifer Lopez pt. „Let’s Get Loud”. Obie przyznały, że jest to piosenka bardzo wymagająca, nie tylko jeśli chodzi o wokal, ale również zaprezentowanie się na scenie z dużą pewnością siebie.

Uczestniczki poradziły sobie naprawdę dobrze i zachwyciły jurorów. Zarówno Marek Piekarczyk, jak i Justyna Steczkowska, nie szczędzili im słów zachwytu. „Wspaniale śpiewałyście, tańczyłyście. Veronika nieprawdopodobny talent do tańca. Nie wiedziałabym kogo wybrać. Nie wiem Sylwia, masz problem” – mówiła Steczkowska.

Sama Sylwia Grzeszczak również była pod wrażeniem występu swoich wokalistek. Ostatecznie zdecydowała się na wybór Małgorzaty Chruściel. „Jesteście petardami. Właściwie nie mam się do czego przyczepić. Byłyście gotowe do tej bitwy. To jest ciężki orzech do zgryzienia. Wybieram głos, który ma na imię Małgorzata” – powiedziała.

Wielu widzów właśnie to wykonanie okrzyknęło mianem najlepszej Bitwy w obecnej edycji „The Voice of Poland”, szczególnie w drużynie Sylwii Grzeszczak. Występ można zobaczyć poniżej.

