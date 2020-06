Wozy strażackie dla małych gmin z najwyższą frekwencją w województwie – to nowy pomysł Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Propozycja spotkała się z falą krytyki w mediach społecznościowych.

W każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największa frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki – poinformowało MSWiA. Resort promuje akcję profrekwencyjną hasłem „Bitwa o wozy”.

Z zapowiedzi wynika, że ministerstwo zamierza rozdać 16 wozów, po jednym na każde województw. – Samochód ten otrzyma w każdym województwie ta gmina do 20 tys. mieszkańców, w której będzie najwyższa frekwencja wyborcza – powiedział wiceminister Maciej Wąsik w rozmowie z TVP Info.

#Wiadomości | MSWiA ogłosiło konkurs na 16 całkowicie nowych wozów strażackich, dla gmin, które mają poniżej 20 tys. mieszkańców. Jak można wygrać? Wystarczy zmobilizować sąsiadów i ruszyć do urn wyborczych, wszystko zależy od frekwencji. pic.twitter.com/2sdU6OTM7V — WiadomościTVP (@WiadomosciTVP) June 20, 2020

Tylko w 2020 roku resort dofinansował zakup 517 wozów strażackich. Jednak warunkiem był wkład własny samorządu wynoszący 200 tysięcy złotych. – W Polsce są także gminy biedniejsze, które nie mają pieniędzy, żeby wyłożyć je na wkład własny do zakupu samochodu strażackiego, dlatego uznaliśmy, że trzeba dać tym gminom szansę, żeby taki samochód strażacki uzyskały – tłumaczył wiceszef MSWiA.

Wozy strażackie za najwyższą frekwencję. Fala komentarzy w mediach

Ogłoszony przez resort pomysł spotkał się z krytyką w mediach społecznościowych. „A czy wozy strażackie nie powinny trafiać do gmin, które ich po prostu potrzebują? I to powinno być jedynym kryterium?” – zapytał Radomir Wit z TVN24.

Czy te wozy nie powinny trafić, po prostu, do tych, którzy ich potrzebują? https://t.co/XjpAGnGexT — Anna Czytowska (@AnnaCzytowska) June 20, 2020

„Ale gorąco na TT na wieść o „Bitwie o wozy”. Czy MSWiA ugasi pożar zmieniając mocno dyskusyjne zasady bitwy? Pomysłodawca powinien spłonąć ze wstydu…” – zauważył Robert Feluś z WP.

„A te z niską frekwencją, nawet jak potrzebują bardziej, zostaną za wybory ukarane. Jawna korupcja wyborcza” – dodaje blogerka kataryna.

Nawet jak ta akurat nie potrzebuje. A te z niską frekwencją, nawet jak potrzebują bardziej, zostaną za wybory ukarane. Jawna korupcja wyborcza. https://t.co/FXZ6eIan7e — kataryna (@katarynaaa) June 20, 2020

„Nazwijmy to po imieniu: to po prostu korupcja wyborcza, wiemy komu sprzyja mobilizacja „w gminach do 20 tysięcy. Wozy strażackie powinny iść tam, gdzie są potrzebna do gaszenia pożarów, nie służyć jako nagroda za głosy” – stwierdził publicysta Jakub Majmurek.

