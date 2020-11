Wielu widzów programu „Jaka to melodia?” nie kryje oburzenia po specjalnym odcinku z okazji Święta Niepodległości. Wizualizacja znajdująca się za uczestnikami, przedstawiała panoramę Warszawy. Zabrakło jednak jednego elementu.

Z okazji Święta Niepodległości, Telewizja Polska wyemitowała specjalny odcinek „Jak to melodia?”. Kotyliony, specjalna wizualizacja i dobór repertuaru podkreślały patriotyczny charakter tego dnia. „Polska zniknęła z mapy Europy na 123 lata, jednak odrodziła się niczym feniks z popiołów. A data 11 listopada 1918 roku na zawsze już będzie kojarzona z odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości” – powiedział na wstępie prowadzący program Rafał Brzozowski.

Uwagę internautów zwróciła jednak wizualizacja znajdująca się za plecami uczestników. Przedstawiała ona panoramę Warszawy, jednak nietrudno było zauważyć, że brakuje na niej charakterystycznego elementu. Z panoramy wycięto bowiem Pałac Kultury i Nauki.

To budynek wzbudzający kontrowersje, ale też stanowiący jeden z najbardziej charakterystycznych symboli stolicy. O możliwości jego zburzenia mówi się od lat, jednak realnie jest to bardzo mało prawdopodobne. Internauci zwrócili uwagę, że to nie pierwszy raz, gdy Telewizja Polska wycięła budynek ze swoich wizualizacji.

Źr.: TVP