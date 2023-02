W internecie głośno o wpadce w Familiadzie. Internauci publikują zdjęcie ukazujące tablicę z poprawnymi odpowiedziami. Ale czy na pewno? Okazuje się, że wkradł się na niej wielki błąd…

„Familiada” to legendarny program rozrywkowy emitowany od 1994 roku na antenie TVP. Dotychczas wyemitowano już ponad 2800 odcinków i nic nie wskazuje, aby na koniec produkcji.

Formuła programu jest prosta. Po dwóch strona stają naprzeciw siebie drużyny i odpowiadają na pytania na zasadzie skojarzeń. Całość prowadzi Karol Strasburger, który zaczyna każdy program charakterystycznym dowcipem. Na koniec z dwóch drużyn zostaje jedna i to ona dociera do finału, do którego deleguje dwóch uczestników.

Prowadzony przez Karola Strasburgera format swoją popularność zawdzięcza m.in. ciekawym pytaniom, które potrafią wciągnąć nie tylko uczestników, ale i widzów przed telewizorami.

Wpadka w „Familiadzie”. Chodzi o tablicę

W jednym z niedawno wyemitowanych odcinków pojawiło się proste, z pozoru, pytanie. Uczestnicy mieli za zadanie odgadnąć miasta na literę „W”. Tuż po przeczytaniu pytania przez Karola Strasburgera, zaczęło się odgadywanie poprawnych odpowiedzi.

W pewnym momencie na jaw wyszło potknięcie producentów. Oprócz: Warszawy, Wrocławia, Wałbrzycha, Władysławowa i Wieliczki na tablicy wyświetlił się napis „Wejcherowo”.

To rażący błąd ortograficzny, bowiem poprawną nazwą tego miasta w woj. pomorskim jest „Wejherowo”.

W Familiadzie „Wejcherowo”, ach ta ortografia — Mikołaj Walencik (@miki99walencik) February 5, 2023

