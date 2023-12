Nowe informacje ws. stanu zdrowia dwóch policjantów, którzy zostali postrzeleni we Wrocławiu. Sprawcą był Maksymilian F., który został już zatrzymany przez policję.

Szokujące zdarzenie, do którego doszło we Wrocławiu rozgrzało całą Polskę. Postrzeleni zostali dwaj policjanci, którzy w ciężkim stanie trafili do szpitala. Sprawcą był Maksymilian F., którego ostatecznie udało się zatrzymać i przewieźć do aresztu.

Teraz nowie informacje w całej sprawie podaje portal internetowy i.pl. Z doniesień serwisu wynika, że dwaj policjanci, którzy zostali postrzeleni w głowy, cały czas są w stanie krytycznym.

Z opublikowanego na stronie internetowej artykułu dowiadujemy się też, że lekarze cały czas walczą o ich życie i to czy mężczyzn uda się uratować, zależy wyłącznie od medyków.

Jeden z funkcjonariuszy został postrzelony za uchem, natomiast drugi w okolicy prawej skroni. Obaj mają po 47 lat i za sobą odpowiednio 26 oraz 19 lat służby. Są to więc doświadczeni policjanci.

