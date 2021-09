Napis „Je**ć PiS” pojawił się na drodze podczas transmisji z kolarskich mistrzostw świata we Flandrii. Wyścig transmitowany był w Telewizji Polskiej. Internauci błyskawicznie wychwycili cała sytuację.

Kolarskie mistrzostwa świata we Flandrii transmitowane są na antenie Telewizji Polskiej. Internauci błyskawicznie wychwycili moment, w którym wulgarny napis „Je**ć PiS” pojawił się na trasie wyścigu. Ktoś wymalował go na drodze, po której jechali zawodnicy, więc jednocześnie został on uchwycony przez realizatora.

Napis widoczny był więc na antenie Telewizji Polskiej, jednak podczas transmisji komentatorzy nie odnieśli się do niego. Internauci jednak błyskawicznie wychwycili ten moment a screeny pojawiły się w sieci.

Zdjęcie udostępnił na swoim profilu na Twitterze między innymi Tygodnik NIE. „Mistrzostwa Świata Flandria 2021 – oglądaliście?” – czytamy. Natychmiast pojawiły się zarzuty, że zdjęcie to fotomontaż, ale wielu internautów zaczęło przesyłać swoje screeny i potwierdzać, że faktycznie taki napis pojawił się podczas wyścigu.

Mistrzostwa Świata Flandria 2021 – oglądaliście?

