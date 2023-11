To ważny dzień dla Szymona Hołowni. Lider Polski 2050 został wybrany na marszałka Sejmu. Jego wybór nie obył się bez zgrzytu. Dziennikarz Wirtualnej Polski zwrócił uwagę, że jedna z posłanek Prawa i Sprawiedliwości wykrzykiwała jedno hasło. Udało mu się zapytać, dlaczego to zrobiła…

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Szymon Hołownia został wybrany marszałkiem. – Tego wystąpienia nie sposób zacząć inaczej niż od podziękowania tym ponad 21 mln wyborcom, który 15 października zdecydowali w tak jednoznaczny sposób o przyszłości Polski. Dali nam najsilniejszy w historii Polski mandat do reprezentowania ich. To wielki honor, to potężne zobowiązanie – zapowiedział.

Wybór Hołowni nie przypadł do gustu posłance PiS Dominice Figurskiej-Chorosińskiej. Parlamentarzystka wykrzykiwała podczas wyboru: „Masz talent!”. To oczywiste nawiązanie do działalności Hołowni przed wejściem do polityki. Nowy marszałek Sejmu był bowiem przez wiele lat prowadzącym program w TVN – „Mam talent!”.

Dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski postanowił zapytać posłankę, dlaczego się tak zachowała. – Będzie musiał użyć swojego talentu, żeby z tej błogiej nieświadomości przejść do wiedzy, na czym polega praca marszałka – tłumaczyła. – Po prostu musi użyć swojego talentu, bo z pewnością go ma, żeby przejść z niewiedzy do wiedzy – dodała.