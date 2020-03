Wiele wskazuje na to, że już za rok pierwsi turyści polecą na Międzynarodową Stację Kosmiczną. To efekt umowy podpisanej przez firmy SpaceX i Axiom Space.

O turystycznych lotach w kosmos mówi się już od jakiegoś czasu. W połowie lutego SpaceX ogłosiło współpracę z firmą Space Adventures, w ramach której firma ma organizować turystyczne loty na orbitę Ziemi. Teraz współpraca SpaceX z Axiom Space ma umożliwić loty na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

ISS to miejsce, w którym eksperymenty przeprowadzają astronauci z NASA, ESA i Roskosmos. Służą one rozwoju między innymi technologii i medycyny. Już wkrótce miejsce to ma się stać również celem turystycznych wycieczek.

SpaceX chce wysyłać turystów na Międzynarodową Stację Kosmiczną na pokładzie kapsuły Crew Dragon, która w kosmos zostanie wyniesiona przez rakietę Falcon 9. Znajdzie się w niej miejsce dla pilota oraz trójki turystów, którzy w przestrzeni kosmicznej mają spędzić osiem dni. Problemem jest fakt, że kapsuła obecnie wykorzystywana jest tylko w wersji towarowej i nie została certyfikowana póki co do lotów załogowych.

Źr.: Wprost