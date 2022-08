Sławomir Cenckiewicz natrafił na niespodziewany list sprzed blisko 30 lat. W mediach społecznościowych opublikował nietypowy list, jaki przed laty Janusz Korwin-Mikke napisał do Lecha Wałęsy, ówczesnego prezydenta Polski.

Korwin-Mikke rozpoczął w typowy dla siebie, ale i tak dość zaskakujący sposób. „Wasza Ekscelencjo” – rozpoczął swój list zwracając się w ten sposób do Lecha Wałęsy, który wtedy pełnił funkcję prezydenta Polski.

„W nawiązaniu do naszej rozmowy na Zamku, pragnę przypomnieć panu sprawę Rady Stanu. W obecnej sytuacji, w której rząd nie jest kompetentny do działalności ustawodawczej, a Parlament zupełnie się do tego nie nadaje – jest to chyba jedyna rozsądna koncepcja” – pisał przed laty Korwin-Mikke.

Dalej Korwin-Mikke proponuje Wałęsie spotkanie. „Proponuję bliższe jej omówienie. Będę w Warszawie na sesji Sejmu (…) przypominam o odłożonym zaproszeniu na śniadanie… Albo, jeśli wróci pan w Dolinę Kłodzką, to tam właśnie i ja wypoczywam. Sekretarka jakoś mnie odnajdzie. W nadziei na rychłe spotkanie, Pozostaję Waszej Ekscelencji Uniżonym Sługą” – zakończył.

Pan Janusz Korwin Mikke – Uniżony Sługa Wałęsy :) pic.twitter.com/hi31OFT03a — Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) August 5, 2022

Źr. twitter