Wyciekł pakiet wyborczy, jaki listonosze będą roznosić przed wyborami korespondencyjnymi. Wzór karty do głosowania i oświadczenia pojawiły się w sieci na profilu Stanisława Żółtka. Tymczasem RMF FM informuje, że Poczta Polska zawiadomiła już w tej sprawie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Radio RMF FM informuje, że pakiet wyborczy składa się z: karty do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, instrukcji i zestawu kopert. Dokumenty zaprezentował na konferencji prasowej Stanisław Żółtek, były europoseł i obecnie kandydat na prezydenta.

Polityk poinformował, że pakiet wyborczy przekazał mu pracownik jednej z podkrakowskich firm zajmujących się pakowaniem tych dokumentów do wysyłki. Żółtek zapewnił, że dokumenty które posiada są oryginalne. Co więcej, jego informator poinformował, że do jego firmy przyjechało aż 5 mln pakietów. Wszystko było w ciężarówce bez żadnych specjalnych zabezpieczeń.

Oryginał, który posiadam pokazałem dzisiaj dziennikarzom na konferencji prasowej

RMF FM informuje, że Poczta Polska zawiadomiła w tej sprawie ABW, która sprawdzi m.in. firmę z Wieliczki. Z informacji Patryka Michalskiego wynika, że firma z Wieliczki, w której miało wyjść do wycieku, była jednym z podwykonawców innej firmy – z Piotrkowa Trybunalskiego. Ta ostatnia dostała zlecenie pakowania pakietów od Poczty Polskiej.

Co więcej według nieoficjalnych ustaleń rozgłośni, Ministerstwo Aktywów Państwowych uznało opublikowany pakiet wyborczy za autentyczny. To ten resort zajmuje się przygotowaniem wyborów korespondencyjnych.

