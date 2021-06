Ponad 8 miliardów haseł znajduje się na liście „RockYou2021”, która pojawiła się na jednym z hakerskich forów. Baza danych waży ponad 100 gigabajtów i jest zbiorem wszystkich dotychczas przeprowadzonych kradzieży.

„RockYou2021” to nazwa najnowszej kompilacji wszystkich haseł, które wyciekły do sieci. Nawiązuje ona do słynnego wycieku danych RockYou z 2009 roku. Baza zawiera 8 miliardów 459 milionów 60 tysięcy 239 unikalnych wpisów.

O tym, jak ogromna jest to baza może świadczyć fakt, że do tej pory największa kompilacja liczyła sobie „zaledwie” 3,2 miliarda rekordów. Było to Compilation of Many Breaches (COMB). Obecna baza jest niemal 3 razy większa.

Jeśli chcecie sprawdzić, czy wasze hasło znalazło się w wycieku, możecie skorzystać z bazy haseł CyberNews. Porównuje ona podany ciąg znaków do tych, które znajdują się w wyciekach.

Żr.: Komputer Świat, Cybernews