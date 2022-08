W czasach, kiedy płatności bezgotówkowe stały się podstawowym sposobem rozliczania się za towary i usługi, karta płatnicza stanowi niezbędny instrument, bez którego ciężko funkcjonować na co dzień. Niezależnie od tego, czy jest ona w formie fizycznej, czy jedynie w wersji mobilnej, ułatwia płacenie, a przy tym, łącząc się z atrakcyjnymi ofertami banków, pozwala oszczędzać w nowoczesny sposób i cieszyć się korzyściami płynącymi z udziału w programach lojalnościowych. Karta debetowa – czyli bankomatowa – umożliwi Ci również wypłacenie gotówki w wygodny sposób nie tylko w bankomacie. Dowiedz się, czym różni się od kredytowej i co możesz zyskać, korzystając z niej aktywnie!

Karta debetowa – środki zawsze pod ręką

Karta debetowa umożliwia łatwe i wygodne wykonywanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych przy wykorzystaniu środków zgromadzonych na koncie. Dzięki niej płatności online oraz w sklepach stacjonarnych stają się prostsze, możliwa staje się też wypłata gotówki z bankomatu lub w punktach cashback. Bank przyznaje kartę na wniosek klienta w momencie, gdy zakłada on konto indywidualne, lub później. Zazwyczaj trzeba na nią poczekać – wysyłana jest pocztą. W bankowych ofertach dostępnych jest bardzo wiele różnych kart płatniczych. Niektóre są darmowe, za inne naliczane są opłaty lub, aby były bezpłatne, trzeba spełnić konkretne warunki (np. dokonywać określonej liczby transakcji w ciągu miesiąca).

Czy karty kredytowe: https://www.santander.pl/klient-indywidualny/karty-platnosci-i-kantor i debetowe to te same instrumenty płatnicze? Choć niektórzy mylą te dwa pojęcia, oznaczają one dwa zupełnie różne produkty bankowe. Pierwsze pozwalają na zaciągnięcie pożyczki w ramach przyznanego limitu, przy czym bank nie nalicza odsetek, jeśli spłata nastąpi w określonym terminie. Drugie to narzędzia ułatwiające korzystanie ze środków zgromadzonych na koncie.

Znacznie więcej niż tylko sprawne płatności

Nowoczesna karta płatnicza przypisana do konta osobistego nie tylko pozwala na wypłacenie gotówki z bankomatu czy zapłacenie za towar lub usługę za pośrednictwem terminalu płatniczego, ale także umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych bez podawania PIN-u (do 100 zł) i szybkie płacenie za zakupy online. Za bezpieczeństwo korzystania z tego instrumentu odpowiada szereg opcji, które sprawiają, że jego działanie da się w pełni dopasować do swoich aktualnych potrzeb, np. poprzez wyłączenie funkcji zbliżeniowych czy ustawienie konkretnych limitów na zakupy w internecie lub stacjonarne.

Zarządzanie kartą jest bardzo proste – wystarczy skorzystać z usług bankowości mobilnej za pośrednictwem strony internetowej banku lub aplikacji na smartfona. Można również powiązać ją z urządzeniami takimi jak zegarek lub telefon, o ile wyposażone są w NFC – bez problemu dokonasz wtenczas płatności zbliżeniowych. Co ciekawe, niektóre banki, jak na przykład Santander Bank Polska, oferują klientom mobilne karty debetowe, czyli pozbawione fizycznej, plastikowej formy. Są one powiązane z telefonem, który działa wtedy jak karta zbliżeniowa. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: https://www.santander.pl/klient-indywidualny/karty-platnosci-i-kantor/mobilna-karta-debetowa.

Z jakich jeszcze opcji możesz skorzystać w ramach usług tego banku?

3D Secure – czyli dodatkowe zabezpieczenie płatności kartą w internecie,

cashback – wypłata gotówki w sklepie w trakcie zakupów, za które płacisz bezgotówkowo,

usługa chargeback – łatwe egzekwowanie zwrotu pieniędzy, jeśli sprzedający nie wywiązał się z umowy.

Programy lojalnościowe dla użytkowników karty płatniczej

Karta debetowa to również szereg korzyści wynikających z udziału w programach lojalnościowych. Wybierając instrument płatniczy, który będzie dopasowany indywidualnie do Twojego stylu prowadzenia konta i płacenia – jak np. Karta Dopasowana w Santander Bank Polska: https://www.santander.pl/klient-indywidualny/karty-platnosci-i-kantor/karta-dopasowana – bez problemu możesz korzystać z wielu benefitów. Co możesz zyskać w ten sposób?

Za wybór i regularne używanie karty bank oferuje darmowe funkcje dodatkowe lub usługi, np. bezpłatne wypłaty z bankomatu, płatności telefonem i zegarkiem, połączenie z kontem walutowym. Sklepy internetowe i usługodawcy często podejmują współpracę z bankami i oferują klientom korzystającym z określonych instrumentów płatniczych zniżki na produkty i usługi. W zależności od tego, jaką kartę posiadasz, możesz zgłosić się do programu Mastercard Bezcenne Chwile lub Visa Premium. Zbierzesz w ten sposób punkty, które wymienisz później na nagrody, skorzystasz z rabatów na usługi, czy zyskasz dostęp do wyjątkowych ofert specjalnych partnerów programu.

Dzięki programom lojalnościowym, korzystając z karty bankomatowej na co dzień, oszczędzasz pieniądze w wygodny sposób. Dlatego, zanim wybierzesz konkretny instrument płatniczy, zapoznaj się dokładnie z ofertą banku i jego partnerów.

Płatności za granicą? Żaden problem!

Wiele banków oferuje karty walutowe, które są doskonałym rozwiązaniem dla osób, które dużo podróżują i potrzebują łatwego dostępu do pieniędzy podczas pobytu za granicą. Te instrumenty płatnicze dostępne są zazwyczaj w dolarach, euro lub funtach, a przewalutowanie przy płatnościach w walucie konta jest darmowe. Karta umożliwia korzystanie z bankomatów na całym świecie oraz płacenie w zagranicznych sklepach internetowych i stacjonarnych. Opłaty za kartę i wypłacanie gotówki są zazwyczaj niewielkie (np. wynoszą 0,8 jednostki danej waluty za kartę i 0,25 jednostki za wypłatę w bankomacie należącym do banku – tak jest w przypadku Santander Bank Polska).

Zwrot za zakupy – nowoczesna forma oszczędności

Zwrot za zakupy, czyli moneyback, to system premiowy, będący nagrodą za regularne korzystanie z karty płatniczej. W ten sposób możesz odzyskać część pieniędzy, które wydasz na zakup opłacony bezgotówkowo przy jej użyciu. Wysokość zwrotu to określony procent całej transakcji – zwykle od 1 do 5% w zależności od kupowanego towaru. Bank co miesiąc podsumowuje kwotę, która należy się klientowi za transakcje w ramach usługi moneyback, i przelewa ją na jego konto. O czym warto pamiętać, by korzystanie z tej formy oszczędzania faktycznie się opłaciło?

Aby aktywować usługę, banki wymagają spełnienia konkretnych warunków (np. systematycznych wpłat na konto lub wykonywania regularnych płatności kartą).

Nie za każdy zakup można otrzymać zwrot pieniędzy – dotyczy to tylko transakcji z partnerami programu.

Każda organizacja płatnicza obsługująca program wyznacza górną kwotę, jaką można odzyskać w ten sposób w ciągu roku.

Procent zwrotu może różnić się w zależności od rodzaju towaru lub usługi.

Elastyczna karta płatnicza może być Twoja!

Gotówka wciąż jest podstawowym środkiem płatniczym, jednak popularność transakcji bezgotówkowych – szczególnie od czasu wybuchu pandemii – staje się coraz większa. Uzyskanie karty debetowej, której funkcjonalność będzie w pełni dopasowana do Twoich potrzeb, wcale nie jest trudne. Wystarczy, że założysz konto osobiste w nowoczesnym banku, np. Santander Bank Polska (szczegóły oferty znajdziesz tutaj: https://www.santander.pl/klient-indywidualny/konta) i złożysz wniosek o jej przyznanie. Dzięki aplikacji mobilnej będziesz mieć pełną kontrolę nad swoimi wydatkami, zabezpieczysz się, ustawiając limity, a także połączysz kartę z telefonem lub zegarkiem i zyskasz możliwość wykonywania błyskawicznych płatności zbliżeniowych bez konieczności wprowadzania kodu PIN. Zyskaj instrument płatniczy stworzony na miarę swoich potrzeb!

