We wtorek 25 marca padła główna wygrana w loterii Eurojackpot. Zgarnął ją obywatel Szwecji, który zainkasował 115 milionów euro. Teraz ujawniono, jak zareagował szczęśliwiec.

Najpopularniejsza szwedzka gazeta, czyli „Aftonbladet”, donosi, że najwyższą wygraną w Eurojackpot zgarnął mieszkaniec szwedzkiego regionu Vastra Goetaland. Ujawniono także nowe, ciekawe informacje ws. zwycięzcy.

Okazuje się bowiem, że ów człowiek zazwyczaj wypełniał na kuponie te same liczby licząc, że w końcu uśmiechnie się do niego szczęście. Tym razem zdecydował jednak zagrać metodą „chybił trafił”, co okazało się strzałem w dziesiątkę.

Sofie Hoden z działu gier liczbowych Svenska Spel Tur zdradziła także, jak zareagowała osoba, która zdobyła główną wygraną. – Ta osoba była oczywiście w szoku – oznajmiła, a my możemy jedynie domyślać się, jakiej skali był to szok.

Wiadomo również, że wygrana zanotowana przez obywatela Szwecji to najwyższy triumf w grach liczbowych w tym kraju. – To absolutnie niesamowite. To najwyższa wygrana, jaką kiedykolwiek odnotowaliśmy – powiedziała Sofie Hoden.

