Morderstwo siekierą w Bąkowie (woj. podkarpackie). 29-latek, który zabił dwie osoby i jedną ciężko ranił, został schwytany przez policję. Ukrywał się kilka kilometrów od miejsca, w którym doszło do tragedii.

Do wstrząsającej zbrodni doszło w sobotę, 29 kwietnia w podkarpackiej miejscowości Bąkowo. W jednym z domów miała miejsce awantura. Podczas kłótni 29-letni Tomasz U. chwycił za siekierę i zaatakował członków swojej rodziny.

Wstępne ustalenia służb wskazują, że mężczyzna zabił swoją matkę Halinę uderzając ją obuchem siekiery (zdementowano informację, że odciął jej głowę). Następnie rzucił się na swoich dziadków: 89-letniego Andrzeja i 84-letnią Leonardę. Po wszystkim wsiadł na rower i uciekł z miejsca zdarzenia.

Wstrząsającego odkrycia dokonali pozostali domownicy, którzy wrócili z Krakowa: ojciec i młodszy brat 29-latka. Po powrocie do domu zastali martwą kobietę oraz dwoje ciężko rannych seniorów. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. 84-latka zmarła jednak wkrótce w wyniku obrażeń. 89-latek wciąż walczy o życie.

Od początku trwała szeroka obława w poszukiwaniu 29-latka. Na szczęście, funkcjonariusze namierzyli go dość szybko, przez błąd. Sprawca pojawił się bowiem na oddalonej o kilka kilometrów stacji paliw. Kupił alkohol. Następnie udał się do lasu, aby go wypić. Policjanci bez trudu złapali mężczyznę.

Druga osoba zmarła po ataku siekierą w podkarpackim Bąkowie pod Stalową Wolą – ustalił Polsat News. Trwa obława za 32-latkiem, który napadł na swoich krewnych.https://t.co/E0BMTpZrHk — PolsatNews.pl (@PolsatNewsPL) April 30, 2023

Na ten moment brak informacji, co mogło być przyczyną makabrycznej zbrodni. Mieszkańcy miejscowości informują, że 29-latek przeżył załamanie nerwowe z powodu kobiety. Miało to miejsce 2 lata temu.