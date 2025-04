Równie groźnie wyglądający, co tajemniczy wypadek miał miejsce we wsi Zamarte w województwie kujawsko-pomorskim. Gdy na miejscu pojawiły się służby, zastały tylko pusty samochód. Po kierowcy i pasażerach nie został nawet ślad.

Groźny wypadek nastąpił we wsi Zamarte ok. godz. 13:30 w sobotę. „Kierowca z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu, po czym dachował” – mówiła w rozmowie z polsatnews.pl st. asp. Małgorzata Warsińska, rzeczniczka policji w Sępólnie Krajeńskim.

Na miejscu zdarzenia niebawem pojawiły się służby. Ku ich zdumieniu, w psutym samochodzie nie pozostał ślad po kierowcy i pasażerach. Nieoficjalnie udało się ustalić, że samochodem podróżowały trzy osoby. Nie wiadomo, gdzie one są.

„Gdy służby dotarły na miejsce, w oplu ani w jego pobliżu nie było nikogo. Z relacji świadków wynika, że autem podróżowały trzy osoby, tzn. kierowca i dwóch pasażerów. Zaraz po dachowaniu, z niewiadomych przyczyn oddaliły się z miejsca zdarzenia w nieznanym kierunku. Ustalamy, do kogo należy samochód i kto mógł nim podróżować” – powiedziała asp. szt.Małgorzata Warsińska, cytowana przez „Gazetę Pomorską”.

Mundurowi przede wszystkim poszukują kierowcę opla. Nie wiadomo, czy w zdarzeniu ktokolwiek odniósł jakieś obrażenia. Sprawa pozostaje do wyjaśnienia.

Źr. o2.pl; facebook; Polsat News