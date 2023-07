To zdjęcie powinno być przestrogą dla osób, które lubią „szybką jazdę”. W wyniku wypadku w Krakowie zginęły cztery osoby. Małopolska policja pokazała zdjęcie auta. Widać ogrom zniszczeń.

Do wypadku doszło w późnych godzinach nocnych w Krakowie. Kierowca Renault Megane pędził Aleją Krasińskiego w stronę Mostu Dębnickiego stracił nagle panowanie nad pojazdem. Auto wypadło z trasy, dachowało na schodach, a następnie uderzyło w betonowy murek.

– Na miejscu szybko zjawiły się służby. Strażacy wyciągali poszkodowanych z pojazdu, pogotowie reanimowało ich. Niestety czwórka mężczyzn, która znajdowała się w samochodzie zmarła. To mieszkańcy powiatu wielickiego w wieku 20 do 24 lat – poinformowała policja.

„Będziemy ustalać czy na przebieg tego zdarzenia wpłynęła prędkość renaulta, technika jazdy kierowcy, inni uczestnicy ruchu bądź inne ewentualne czynniki” – poinformowano w komunikacie.

W sieci pojawiło się nagranie ostatnich sekund przed wypadkiem. Natomiast policja opublikowała zdjęcie powypadkowe.

Przestroga dla "jeżdżących szybko ale bezpiecznie". Fizyki się nie oszuka. Aby przemieścić się od skrzyżowania🚦z Focha do Kościuszki w ok. 12 s trzeba się teleportować albo poruszać średnio ok. 150 km/h. Dokładną predkość ustalą biegli. Wielka tragedia 😥['] Cud, że tylko 4… https://t.co/imnuPC1rtK