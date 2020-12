Groźny wypadek podczas kuligu miał miejsce w województwie śląskim. 16-latek kierował ciągnikiem, do którego doczepionych było troje sanek. W pewnym momencie maszyna przewróciła się i przygniotła nastolatka.

W czwartek około godziny 19.00 w miejscowości Ryczów-Kolonia na Śląsku miał miejsce wypadek podczas kuligu. Wykonanym samodzielnie ciągnikiem, który nie był dopuszczony do ruchu, kierował 16-latek. Do pojazdu doczepione było troje sanek.

Wypadek podczas kuligu

Najprawdopodobniej w wyniku niedostosowania prędkości do panujących warunków ciągnik wywrócił się. Co gorsza maszyna upadła bardzo pechowo, bo przygniotła kierującego. Przewożony na błotniku 17-latek nie odniósł żadnych obrażeń. Poszkodowany nastoletni kierowca trafił do szpitala.

Obecnie zawierciańscy policjanci wyjaśniają, w jaki sposób nastąpił wypadek podczas kuligu.

Policjanci apelują o ostrożność

Funkcjonariusze apelują o rozsądek i ostrożność podczas tego typu zimowych aktywności. Przypominają, że kulig powinien odbywać się wyłącznie pod nadzorem dorosłych i sanek nie należy doczepiać do samochodu. Należy także sprawdzić trasę.

„Ważny jest też stan techniczny sanek. Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe, to poważne zagrożenie” – podkreśla policja.

Źr. Policja Śląska