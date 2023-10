Wystarczyła chwila nieuwagi… Do mrożącego krew w żyłach wypadku doszło w Wągrowcu (woj. wielkopolskie). Kierowca Nissana przejechał po 2-latku i odjechał z miejsca zdarzenia. Policja namierzyła sprawcę!

Do zdarzenia doszło w piątek, 27 października. Na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Pocztowej z Wojska Polskiego. Cały wypadek został zarejestrowany przez kamery monitoringu miejskiego.

Na nagraniu widać, jak kierowca samochodu marki nissan, przygotowuje się do włączenia do roku. W pewnym momencie na przejście nadbiega 2-letnie dziecko. Kierowca prawdopodobnie nie widzi go i rusza. Dziecko wylądowało pomiędzy kołami samochodu. To cud, że nic poważnego się nie stało.

Internauci zwracają uwagę, że kierowca mógł zauważyć dziecko, także odjeżdżając dalej, choćby w lusterkach. Nie zatrzymał jednak auta. Wiadomo, że policjantom udało się namierzyć sprawcę. Okazało się, że za kierownicą siedział trzeźwy 71-letni wągrowczanin. Sprawą zajmują się funkcjonariusze, którzy ocenią zachowanie mężczyzny.

